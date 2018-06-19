Grossdorf открыла производство гранулированных удобрений для точного земледелия в Черкасской области

Агрохимическая компания Grossdorf открыла производство многокомпонентных твердых гранулированных минеральных удобрений общей мощностью 35-50 тыс. тонн в год в с.Хацки (Черкасская обл.), сообщил коммерческий директор компании Grossdorf Сергей Рубан в ходе официального открытия производства во вторник.

"В планах компании - наращивать мощности производства до 100-150 тыс. тонн в год", - сказал он.

Grossdorf намерена производить удобрения на новом производстве методом компактирования: определенные компоненты под высоким давлением сжимаются до образования единой гранулы.

Как отмечают в компании, по сравнению с другими методами образования гранулы компактор позволяет оперативно менять компонентный состав и выпускать продукты с любым количеством компонентов.

"Компания видит перспективу в нише адаптивных удобрений. Мы производим максимально индивидуализированный продукт, специально под запросы и потребности клиентов, согласно их формулам, добавляя необходимые компоненты", - отметил коммерческий директор.

По данным компании, ее доля на рынке КАС в Украине в 2017 году составила 15%. После открытия нового производства планируется занять такую же долю и в сегменте гранулированных продуктов. Большую часть производимых компанией удобрений аграрии заказывают под свои потребности согласно собственным формулам.

"Предполагаем, что уже через два-три года будем иметь полный цикл производства оборудования, чтобы расширять собственное производство компактированных удобрений. Grossdorf ежегодно вкладывает EUR200-300 тыс. в R&D. Благодаря этому стандартизированных деталей по производству жидких удобрений фактически не осталось. Большинство технологических цепочек оптимизировано и усовершенствовано", - указал С.Рубан.

В компании сообщили, что общие инвестиции оцениваются в 150 млн грн, из которых 30 млн грн направлены на новые мощности.

Агрохимическая компания Grossdorf (Черкассы) создана в 2016 году. Занимается производством, импортом, транспортировкой удобрений, а также предоставлением услуг по внесению безводного аммиака. Основная специализация компании - поставка основных удобрений для точного земледелия. Мощность производства жидких удобрений КАС составляет 350 тыс. тонн в год.