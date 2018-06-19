Экономика

11:51 19.06.2018

Части работников "Укрзализныци" могут перечислять от 60 млн грн в НПФ ежегодно

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Части работников "Укрзализныци" могут перечислять от 60 млн грн в НПФ ежегодно

"Укрзализныця" обсуждает с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины компенсацию потерянного права досрочного выхода на пенсию отчислениями в негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

"По предварительным подсчетам, такую материальную помощь в отрасли будут получать около 40 тыс. работников, и уже на 2019 на эти цели необходимо предусмотреть в проекте консолидированного финансового плана общества около 60 млн грн", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Компания уточняет, что сейчас идет согласование размера процента для начисления указанной помощи, и предварительно это будет не менее 7% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закрепить такую договоренность с профсоюзами предлагается новым коллективным договором "Укрзализныци", который сейчас обсуждается.

Предполагается, что компания будет отчислять в НПФ взносы для тех работников, которые при выходе на пенсию по возрасту отработали на железнодорожном транспорте 12 лет (мужчины) и 10 лет (женщины) по профессии или на должностях, которые предоставляли право досрочного выхода на пенсию по выслуге лет.

Как сообщалось, все работники региональных филиалов "Укрзализныци" в декабре 2013 года стали участниками Профессионального НПФ "Магистраль", созданного еще в конце 2006 – начале 2007 года. Им были открыты индивидуальные пенсионные счета, на которые работодатели перечислили от 50 до 70 грн пенсионных взносов в зависимости от региональных филиалов. К концу 2017 года, согласно информации на сайте профсоюза, сумма на счетах возросла до 89-122 грн.

В минувшем году региональные филиалы "Укрзализныци" перечислили "Магистрали" всего 35,2 тыс. грн 51 работнику, который является вкладчиком НПФ.

Согласно данным на сайте администратора пенсионного фонда "Центр персонифицированного учета", чистая стоимость активов НПФ "Магистраль" на 18 июня составляла 36,06 млн грн, количество участников фонда – 326,472 тыс. (во всех 62 НПФ Украины их 843,2 тыс.) Администратор уточняет, что общая сумма пенсионных взносов составила 21,43 млн грн, а инвестиционный доход – 15,37 млн грн, а сумма пенсионных выплат составила 0,74 млн грн.

Фонд держит 47,8% активов в банковских депозитах и 44,5% – в гособлигациях.

Управление пенсионными активами НПФ "Магистраль" осуществляет ООО "Компания по управлению активами "ОТП Капитал".

Теги: #укрзализныця #нпф
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