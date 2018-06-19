Экономика

11:23 19.06.2018

Украина за 5 мес. увеличила потребление электроэнергии на 2,8%

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Украина за 5 мес. увеличила потребление электроэнергии на 2,8%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-мае 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,8% (на 1 млрд 773,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 65 млрд 563,1 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за этот период возросло на 3,5% (на 1 млрд 759,6 млн кВт-ч) – до 52 млрд 487,8 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 5,1% – до 21 млрд 878,4 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 12 млрд 416,1 млн кВт-ч (+4,6% к январю-маю-2017), топливная – 1 млрд 521,4 млн кВт-ч (-2,7%), машиностроительная – 1 млрд 843,3 млн кВт-ч (+5,9%), химическая и нефтехимическая – 1,369 млрд кВт-ч (+33,6%), пищевая и перерабатывающая – 1 млрд 798,5 млн кВт-ч (+2,1%), строительных материалов – 838,2 млн кВт-ч (-3,7%), другая – 2 млрд 91,9 млн кВт-ч (+5,5%).

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Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 407,8 млн кВт-ч (+2,6%), транспортные – 3 млрд 51,9 млн кВт-ч (+0,3%), строительные – 468 млн кВт-ч (+14,3%).

Население страны в январе-мае 2018 года потребило 15 млрд 795,6 млн кВт-ч (+0,2%), коммунально-бытовые потребители – 6 млрд 791,3 млн кВт-ч (+4%), другие непромышленные потребители – 3 млрд 94,8 млн кВт-ч (+11%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам пяти месяцев 2018 года возросла до 41,7% по сравнению с 41% в январе-мае 2017 года, а доля населения уменьшилась с 31,1% до 30,1%.

В мае-2018 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 1,3% (на 146,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 11,207 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 3,3% (на 300,9 млн кВт-ч), до 9 млрд 311,9 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 0,3% (на 379,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 149,726 млрд кВт-ч, без учета потерь – на 0,4% (на 461,5 млн кВт-ч), до 118 млрд 719,5 млн кВт-ч.

Теги: #электроэнергия #потребление
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