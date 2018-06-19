Украина за 5 мес. увеличила производство электроэнергии на 1,9%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-мае 2018 года возросло на 1,9% (на 1 млрд 264,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 68 млрд 203,1 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за этот период сократили выработку электроэнергии на 14% – до 33 млрд 436,6 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 15 млрд 843,6 млн кВт-ч (-4,5% к январю-маю-2018), Южно-Украинской – 6,621 млрд кВт-ч (-11,1%), Ривненской – 5 млрд 898,1 млн кВт-ч (-23,6%), Хмельницкой – 5 млрд 73,9 млн кВт-ч (-28,8%).

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Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 21,3% – до 26 млрд 90,9 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС нарастили производство 24,9% – до 20 млрд 263,6 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 10,2%, до 5 млрд 827,3 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-мае 2018 года увеличили производство на 35,8% – до 7 млрд 67,6 млн кВт-ч, тогда как блок-станции снизили на 2,6% – до 588,3 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за пять месяцев возросло на 39,8% – до 1 млрд 19,7 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 49% (в январе-мае 2017 года – 58,1%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 38,3% (32,1%), ГЭС и ГАЭС – 10,4% (7,8%), блок-станций – 0,9% (0,9%), альтернативных источников – 1,5% (1,1).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в мае 2018 года уменьшилось на 0,2% (на 20 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 11,669 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-мае 2018 года возрос на 7,5% (на 937,5 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 13 млн 443,3 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (на 596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 85 млрд 576,1 млн кВт-ч (+5,7%), ГК ТЭС – 44,96 млрд кВт-ч (-9,9%), ТЭЦ и КУ – 10 млрд 881,3 млн кВт-ч (-6,1%), ГЭС и ГАЭС – 10 млрд 567,7 млн кВт-ч (+13,7%), блок-станции – 1 млрд 530,9 млн кВт-ч (-1%), ВИЭ – 1 млрд 898,1 млн кВт-ч (+21,6%).