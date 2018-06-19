Экономика

10:37 19.06.2018

Экс-глава бразильской BRF по Европе и Евразии вошел в совет директоров МХП

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Экс-глава бразильской BRF по Европе и Евразии вошел в совет директоров МХП

Совет директоров украинского агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП), одного из крупнейших в Европе производителей курятины, назначил еще одним директором на срок до 2021 года Роберта Банфи, который в 2014-2016 гг. был главным исполнительным директором (CEO) по Европе и Евразии бразильской BRF – одного из крупнейших в мире производителей мяса.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже во вторник, такое решение принято на собрании акционеров 18 июня.

Кроме того, на новые сроки переизбраны шесть нынешних директоров МХП – до 2021 года и 2024 года.

Акционеры также утвердили рекомендацию комитета по назначениям и вознаграждениям об увеличении вознаграждения основателю и мажоритарному акционеру, главе правления (CEO) МХП Юрию Косюку.

МХП является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4% - до $1,288 млрд.

Теги: #мхп #назначение
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