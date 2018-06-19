Швейцарская Roche выкупит оставшуюся долю в Foundation Medicine

Швейцарская фармкомпания Roche AG объявила о приобретении всех до сих пор не принадлежащих ей акций американской Foundation Medicine Inc. (44%) за $2,4 млрд.

В рамках сделки общая стоимость компании была оценена в $5,3 млрд, что на 29% выше капитализации на закрытие торгов в понедельник.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором полугодии 2018 года. После этого Foundation Medicine сохранит автономию в составе Roche.

Foundation Medicine, организовавшая IPO в 2013 году, занимается разработкой и продажей средств генной диагностики раковых клеток.