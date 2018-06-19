Экономика

09:44 19.06.2018

Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $74,85 за баррель

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Нефть дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется у $74,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах во вторник на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,49 (0,65%) - до $74,85 за баррель. В понедельник контракты подскочили в цене на $1,9 (2,59%) - до $75,34 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,42 (0,64%) - до $65,43 за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подорожали на $0,79 (1,21%) - до $65,85 за баррель.

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В понедельник министр энергетики Эквадора Карлос Перес подтвердил, что Саудовская Аравия и Россия внесли предложение о повышении нефтедобычи в странах ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки, которые будут распределены по странам. Эквадор готов увеличить добычу на 20-25 тыс. б/с в случае необходимости, отметил министр.

При этом К.Перес отметил, что предстоящая встреча в Вене может быть трудной и что Эквадор доволен текущими ценами на нефть.

Между тем накануне информированные источники сообщили, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. б/с в течение нескольких следующих месяцев.

Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.

Между тем президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом.

Эксперты отмечают, что если Китай ответит симметрично, как ранее обещали власти КНР, объем торговли между странами может сократиться, что способно замедлить темпы экономического роста в двух крупнейших в мире потребителях нефти.

"Публикации в СМИ говорят о том, что сейчас обсуждается повышение добычи на 300-600 тыс. б/с, но никогда нельзя быть уверенным в исходе заседания ОПЕК, пока оно не завершится, - говорит аналитик сырьевого рынка Rakuten Securities Сатору Йосида. - Также важно внимательно отслеживать ситуацию во внешней торговле, потому что полноценная торговая война может оказать огромное негативное влияние на мировую экономику".

Теги: #цены #опек #нефть
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