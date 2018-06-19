Экономика

09:26 19.06.2018

Сенат США утвердил военный бюджет

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Сенат США утвердил военный бюджет

Сенат США большинством голосов принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год в размере $716 млрд, который нацелен на укрепление вооруженных сил.

"За" проект документа проголосовали 85 сенаторов, десять высказались "против".

Законопроект предусматривает крупнейшее за десятилетие повышение зарплат военнослужащим, увеличение числа военных кораблей, единиц военной авиации, а также военного контингента.

Согласно документу, $617 млрд будет выделено на базовый бюджет Пентагона, $68,5 млрд - на зарубежные чрезвычайные операции, $21,6 млрд - на программу ядерных разработок.

Законопроект также санкционирует разработку баллистической ракеты с ядерным боезарядом, размещаемой на подводных лодках. На данную разработку предусматривается выделение $65 млн из бюджета.

Как и запрашивал изначально Пентагон, $23,1 млрд пойдет на строительство десяти новых военных кораблей, $7,6 млрд - на закупку 75 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Помимо этого, документ предусматривает повышение заработной платы военным на 2,6%, что даже больше, чем просило ранее оборонное ведомство.

Палата представителей США приняла в прошлом месяце свой законопроект о бюджете.

Ожидается, что нижняя и верхняя палаты будут работать на совместном заседании над устранением разногласий, содержащихся в поддерживаемых ими версиях законопроектов.

Ключевые противоречия в основном связаны с размером вооруженных сил, основными системами вооружений и вопросами реформы управленческой структуры Пентагона.

Законодатели рассчитывают завершить работу по объединенному проекту в июле.

Теги: #бюджет #сенат #пентагон #сша
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