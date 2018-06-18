Команда "Нафтогаза" приглашала Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но не дождалась ее ответа

Команда "Нафтогаза Украины" приглашала Юлию Тимошенко свидетельствовать в Стокгольмском арбитраже, но так и не дождалась ее ответа, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"В арбитраже Ю.Тимошенко не принимала никакого участия … К ней обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получили в определенный промежуток времени необходимых заверений о согласии выступить свидетелем с украинской стороны, рассчитывать на помощь Ю.Тимошенко не приходилось", - написал он в Facebook.

Ю.Витренко добавил, что в ходе разбирательства в качестве свидетеля выступал экс-замглавы "Нафтогаза" Игорь Диденко – его же заслугой он считает внесение Стокгольмского, а не Московского арбитража в условия контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2009 году.