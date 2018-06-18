Госгеонедр оценивает ресурсы газа на планируемых к продаже лицензиях в 1 трлн куб.м

Государственная служба геологии и недр Украины оценивает в 1 трлн куб. м ресурсы газа на 44 участках, спецразрешения по которым планируется выставить на аукционы в ближайшее время, сообщил и.о. главы ведомства Олег Кирилюк на круглом столе в Киеве в понедельник.

"Участки, которые мы готовим к проведению аукционов, с ресурсами более 1 трлн куб. м", - сказал он.

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О.Кирилюк добавил, что речь идет об 11 участках в Полтавской области, по 4 - в Харьковской, Сумской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, по 1 - в Черниговской, Одесской и Закарпатской областях, а также о 14 участках на шельфе Черного моря.

Как сообщалось, Госгеонедр объявила о проведении аукциона 25 октября, на который будут выставлены специальные разрешения на Липовецкую и Черницкую газоконденсатные площади (обе – Львовская обл.).