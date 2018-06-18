Кабмин с силовыми ведомствами наработал общий план действий по борьбе с контрабандой на таможне

Кабинет министров Украины вместе с силовыми ведомствами наработал общий план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

"Кабинет министров Украины совместно с силовыми ведомствами, Генеральной прокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, Государственной фискальной службой разработали план действий, направленный на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне", - говорится в сообщении пресс-службы правительства со ссылкой на премьер-министра Владимира Гройсмана.

Отмечается, что основные положения документа были обсуждены в понедельник, 18 июня, во время специального совещания, посвященного проблемам, которые имеют место на границе.

Согласно сообщению, премьер заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость бороться с контрабандой".

"План у нас готов. Мы представляем его. Но предупреждаю всех уже: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете. Это принципиально важно и для меня как премьер-министра и для всех участников сегодняшнего координационного совещания", - подчеркнул В.Гройсман.