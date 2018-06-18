"Укроборонпром" продлил до конца сентября срок подачи документов на участие в тендере на проведение международного аудита

Госконцерн "Укроборонпром" продлил до 28 сентября срок подачи документов на участие в тендере на проведение международного аудита госконцерна и инициирует проведение консультаций с потенциальными участниками тендера по вопросу целесообразности совершенствования техзадания тендера.

Как сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна, соответствующее решение принято по итогам прошедшего 15 июня заседания тендерного комитета, где рассматривались обращения ряда ведущих компаний-аудиторов о необходимости совершенствования техзадания и тендерной документации.

Согласно сообщению, соответствующие предложения получены госконцерном от мировых аудиторских компаний Baker McKenzie, Baker Tilly, Ernst & Young в связи с проведенным в мае совместно с набсоветом "Укроборонпрома" уточнением условий готовящегося тендера.

"По требованию западных партнеров и Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) концерн изменил условия проведения тендера с "финансового обзора" на "финансовый аудит по международным стандартам". Проведение аудита, в отличие от обзора, четко урегулировано законодательством, и некоторые моменты не были учтены в ходе предварительной корректировки условий тендера", - уточняется в сообщении.

С учетом полученных госконцерном многочисленных заявлений о невозможности своевременной подачи тендерных предложений в связи с уточнением условий тендера, во избежание срыва тендера "Укроборонпром" продлевает до 28 сентября срок завершения подачи заявок на участие в тендере, сообщает пресс-служба.

Срок подачи заявок на участие в тендере на закупку услуг по проведению международного аудита истекал, согласно прежде озвученным госконцерном данным, 11 июня.

Как сообщалось, в конце 2017 года "Укроборонпром" объявил в системе публичных закупок ProZorro тендер на привлечение стратегического консультанта для проведения международного аудита госконцерна, в феврале 2018 года проведение аудита было одобрено обновленным набсоветом госконцерна. Обновленные в мае условия тендера предусматривают закупку "Укроборонпромом" услуг независимого аудита по международным стандартам, включая стратегический, операционный, технологический, финансовый и юридический обзор и диагностику (due diligence) деятельности госконцерна и его участников; усовершенствование разработанной стратегии корпоративной и производственной реструктуризации госконцерна, а также сопровождение практического внедрения подготовленных рекомендаций. Общая стоимость консалтинговых услуг в рамках аудита оценивается в 130 млн грн. Их них: стратегический, операционный и технологический аудит – 78 млн грн; юридический аудит – 19,5 млн грн; независимый аудит согласно международным стандартам и практическое внедрение рекомендаций – 32,5 млн грн. Срок предоставления консалтинговых услуг - до 30 июня 2020 года.

Согласно ранее озвученным данным "Укроборонпрома", cреди участников тендера: мировые аудиторские компании - Baker McKenzie, Grant Thornton LLC, DLA Piper Ukraine LLC, The Boston Consulting Group, LLC Dentons Europe, Ernst & Young Audit Services LLC, PJSC Deloitte & Touche USC, а также Roland Berger.

Как заявил в начале июня глава "Укроборонпрома" Павел Букин, сроки проведения готовящегося международного аудита "Укроборонпрома" будут зависеть от его финансирования, самым сложным этапом аудита рассматривается технический аудит госконцерна.

"Сроки аудита связаны с финансированием. Там есть определенные вопросы, но, я думаю, мы решим их в ближайшее время", - сказал он, подчеркнув: "Мы понимаем, что аудит - один из инструментов по привлечению инвестиций".

Глава госконцерна уточнил, что "Укроборонпрому" необходим комплексный аудит, включающий финансовый, юридический и технический аудиты. "Важно получить ответ на вопрос, где у нас устаревшая технология, где мы идем не тем путем. Это самая сложная часть аудита, и вообще это длительный процесс", - заметил он.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами госсобственности в ОПК.

В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций. Украина увязывает успешное проведение реформы с расширением технологической и промкооперации с США в ОПК. Также Киев рассчитывает на помощь, включая финансовую, американской стороны при проведении реформы оборонной промышленности.