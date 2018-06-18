Westinghouse ожидает тендера на "Энергомост" для активизации кооперации с "Турбоатомом"

Westinghouse в рамках кооперации с "Турбоатомом" продолжает обсуждать подготовку к внедрению программ увеличения установленной мощности энергоблоков ВВЭР и повышения коэффициента использования установленной мощности (КИУМ), а активизация кооперации возможна при запуске проекта энергомоста "Украина-ЕС", сообщил вице-президент и управляющий директор Westinghouse в Северной Европе Азиз Даг (Aziz Dag).

"Мы сейчас ожидаем тендер на поставку по проекту Энергетического моста", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Шведско-украинского бизнес-форума, прошедшего в Киеве на прошлой неделе.

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Кроме того, А.Даг отметил, что Westinghouse также работает с Минэнергоугля, "Энергоатомом" и другими заинтересованными лицами как по программе увеличения КИУМ, так и по программе увеличения установленной мощности. "Это две отдельных программы", – уточнил он.

Отвечая на вопрос о возобновлении производства ядерного топлива для энергоблоков ВВЭР-440, А.Даг сообщил, что несколько недель назад компания провела специальный семинар по этому топливу в Стокгольме. По его словам, на нем Westinghouse пригласил всех, кто эксплуатирует реакторы ВВЭР-440 – "Энергоатом", эксплуатантов АЭС из Словакии, Чехии, Финляндии, чтобы совместно развивать усилия по овладению этими технологиями.

Он напомнил, что Евросоюз для усиления энергетической безопасности поддерживает проект по диверсификации поставок топлива для ВВЭР-440 и ранее выделил часть средств на его осуществление.

"Мы сейчас в дискуссиях и переговорах как имплементировать программу (по ВВЭР-440) не только в Украине, но также и в Словакии, Чехии и Финляндии", – отметил А.Даг.

По его словам, в настоящее время Westinghouse занимает 40% украинского рынка ядерного топлива, поставляя его на 6 из 15 реакторов (блоки №2-3 на ЮАЭС и №1 и 3-5 на ЗАЭС), и сохранит такую долю до 2020 года включительно. Однако с 2021 года запланировано начало поставок топлива на Ривненскую АЭС (блок №3), что должно увеличить позиции компании на рынке.

"Таким образом, нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать игроком с существенным большинством в Украине", – сказал представитель Westinghouse.

Как сообщалось, решение о реализации пилотного проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС" правительство приняло в июне 2015 года. Проект предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС. Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

Консорциум компаний Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited заявили о намерении участвовать в проекте обустройства энергомоста "Украина-ЕС".

Кабинет министров, по данным "Энергоатома", в ближайшее время может утвердить документацию для проведения конкурса по привлечению партнера в проекте создания энергомоста.