Экологи Мариуполя просят Минздрав проверить воздух в городе

Председатель комиссии Мариупольского горсовета по вопросам соцзащиты, здравоохранения и экологии Максим Бородин просит и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун организовать в позднее время замеры пыли, чтобы официально зафиксировать результаты загрязнения в Мариуполе (Донецкая обл.)

Как сообщил М.Бородин на своей странице в Facebook, экологи города совместно с представителями СМИ 17 июня провели "вечерне-ночной" замер пыли, результаты которого оказались хуже регистрируемых городской передвижной машиной-лабораторией "Атмосфера": было зафиксировано превышение норм предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

"Понятно, почему чаще всего передвижная лаборатория "Атмосфера" не фиксировала превышений по пыли. Весь вопрос где и когда измерять. (...) Когда есть ветер, выбросы от источника чаще всего идут "туннелем", и если измерять вне "туннеля", то результаты будут прекрасными", - написал глава комиссии горсовета.

Эколог подозревает, что ночью предприятия "Метинвеста" снижают очистку выбросов, подкрепляя свои сомнения фото и видеоматериалами, а также зафиксированными показателями загрязнения.

"Остается главный вопрос к "Метинвест Мариуполь" и Владислав Белоус с Александр Филоненко (представители группы "Метинвест" - ИФ): почему днем при точно таком же ветре на этих же самых местах совершенно другие показатели по пыли? В разы меньше", - отметил председатель экокомиссии, предположив, что в ночное время меткомбинаты экономят на системе азотного подавления бурого дыма.

В состоявшемся рейде экологи вместе с представителями СМИ фиксировали результаты загрязнений на приобретенные активистами на деньги горожан пылемер и газоанализаторы. Экологи также намерены продолжить сбор средств для приобретения датчиков CO (угарный газ) и H2S (сероводород).

Как сообщалось, в середине мая экологи подали в полицию заявление об экопреступлении руководством "Азовстали" из-за резкого увеличения выбросов кислородно-конвертерного цеха (ККЦ).

Ранее М.Бородин предложил снижать производство на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им.Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической ситуации в городе. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.

"Азовсталь" и ММК им. Ильича входят в группу "Метинвест", являющуюся вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года возросла в 5,2 раза - до $617 млн грн с $118 млн в 2016 году.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".