Экономика

16:15 18.06.2018

Экологи Мариуполя просят Минздрав проверить воздух в городе

2 мин читать
Экологи Мариуполя просят Минздрав проверить воздух в городе

Председатель комиссии Мариупольского горсовета по вопросам соцзащиты, здравоохранения и экологии Максим Бородин просит и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун организовать в позднее время замеры пыли, чтобы официально зафиксировать результаты загрязнения в Мариуполе (Донецкая обл.)

Как сообщил М.Бородин на своей странице в Facebook, экологи города совместно с представителями СМИ 17 июня провели "вечерне-ночной" замер пыли, результаты которого оказались хуже регистрируемых городской передвижной машиной-лабораторией "Атмосфера": было зафиксировано превышение норм предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

"Понятно, почему чаще всего передвижная лаборатория "Атмосфера" не фиксировала превышений по пыли. Весь вопрос где и когда измерять. (...) Когда есть ветер, выбросы от источника чаще всего идут "туннелем", и если измерять вне "туннеля", то результаты будут прекрасными", - написал глава комиссии горсовета.

Эколог подозревает, что ночью предприятия "Метинвеста" снижают очистку выбросов, подкрепляя свои сомнения фото и видеоматериалами, а также зафиксированными показателями загрязнения.

"Остается главный вопрос к "Метинвест Мариуполь" и Владислав Белоус с Александр Филоненко (представители группы "Метинвест" - ИФ): почему днем при точно таком же ветре на этих же самых местах совершенно другие показатели по пыли? В разы меньше", - отметил председатель экокомиссии, предположив, что в ночное время меткомбинаты экономят на системе азотного подавления бурого дыма.

В состоявшемся рейде экологи вместе с представителями СМИ фиксировали результаты загрязнений на приобретенные активистами на деньги горожан пылемер и газоанализаторы. Экологи также намерены продолжить сбор средств для приобретения датчиков CO (угарный газ) и H2S (сероводород).

Как сообщалось, в середине мая экологи подали в полицию заявление об экопреступлении руководством "Азовстали" из-за резкого увеличения выбросов кислородно-конвертерного цеха (ККЦ).

Ранее М.Бородин предложил снижать производство на метпредприятиях группы "Метинвест" - ММК им.Ильича и "Азовстали" - при неблагоприятных метеорологических условиях с целью улучшения экологической ситуации в городе. При этом экологи выступают за ужесточение штрафов за нанесение ущерба экологии.

"Азовсталь" и ММК им. Ильича входят в группу "Метинвест", являющуюся вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. по итогам 2017 года возросла в 5,2 раза - до $617 млн грн с $118 млн в 2016 году.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #нормы #мариуполь #экологи #загрязнение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Суд восстановил действие втрое большей нормы потребления газа для населения без счетчиков

Минрегион отменит обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках

Экологи Мариуполя во Всемирный день окружающей среды потребовали внести вопросы экологии в приоритетные

Гройсман поручил Кравцову улучшить железнодорожное сообщение с Мариуполем

Госгеонедр отложила до 1 августа остановку 17 лицензий госкомпаний

Экологи Мариуполя обратились в полицию с заявлением о преступлении руководства "Азовстали" за загрязнение окружающей среды

Глобальный экологический фонд запускает в Украине проект по улучшению ситуации с опасными химикатами стоимостью $350 тыс.

Мариупольский морпорт в январе-марте нарастил перевалку грузов на 10,5%

В Мариуполе экологи добились выведения в ремонт конвертера на "Азовстали" "Метинвеста"

Еврокомиссия может подать в суд на 9 стран ЕС из-за загрязнения воздуха

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укроборонпром" продлил до конца сентября срок подачи документов на участие в тендере на проведение международного аудита

Westinghouse ожидает тендера на "Энергомост" для активизации кооперации с "Турбоатомом"

Ливия потеряла два резервуара объемом 400 тыс. баррелей нефти после обстрела в порту Рас-Лануф

Иностранный капитал на страховом рынке Украины усиливает свои позиции - член Нацкомфинуслуг

ДТЭК за 5 мес. увеличил отпуск электроэнергии на 12,1%

Новый порядок использования дронов ограничивает работу корпоративного сектора - первый замглавы Минагропрода

Благодаря децентрализации доля местных налогов и сборов в доходах местных бюджетов по итогам года составит 30% - Порошенко

Верховный Суд признал законным решение АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" почти на 13 млн грн

"ОККО Агротрейд" профинансировал агропроизводителей почти на 1 млрд грн

Украина успешно прошла аудит IMO

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА