Иностранный капитал на страховом рынке Украины усиливает свои позиции - член Нацкомфинуслуг

Объем страховых платежей, полученный страховщиками с иностранным капиталом в январе-марте 2018 года составил 6,783 млрд грн, что на 1,761 млрд грн, или 35%, больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Украины Александр Залетов.

По его словам, по состоянию на 31 марта 2018 года на страховом рынке Украины зарегистрировано 60 страховых компаний с иностранным капиталом, что составляет 20,5% всех зарегистрированных страховщиков (292). Из них 49 страховых компаний осуществляют рисковые виды страхования и 11 страховых компаний - страхование жизни. При этом у 26 страховых компаний доля иностранного капитала в уставном капитале составляет 100% (21 - nonlife и 5 - life).

Иностранный капитал в уставном капитале страховщиков по состоянию на 31 марта 2018 года составил 12,364 млрд грн, в то время как годом ранее на эту дату - 3,553 млрд грн, или 28,7% общего размера оплаченного уставного капитала страховых компаний.

У страховых компаний, осуществляющих рисковые виды страхования иностранный капитал составил 3,1 млрд грн, а у страховых компаний по страхованию жизни - 452,6 млн грн. Наибольшую долю в общем иностранном капитале составляет капитал Кипра (45,5%), Австрии (15,9%), Франции (4,9%), Великобритании (3,4%), США (2,9%), Нидерландов (2,2%) и Болгарии (2%).

По словам А.Залетова, в целом страховые компании с иностранным капиталом демонстрируют значительную долю в предоставлении страховых услуг. В частности, по видам страхования иным, чем страхование жизни, за январь-март 2018 года ими получено 55,9% общего объема страховых премий и осуществлено 51,2% общего размера страховых выплат (за І квартал 2017 года - 44,1% и 63,8% соответственно). На рынке страхования жизни за январь-март 2018 года подавляющее большинство страховых премий (90,1%) и страховых выплат (99,5%) приходятся на страховые компании с иностранными инвестициями (за І квартал 2017 года - 94,2% и 79,8% соответственно).

Он также отметил, что на конец І квартала текущего года активы страховщиков с иностранным капиталом, определенные статьей 31 Закона Украины "О страховании", составили 23,403 млрд грн, что соответствует 67,3% активов страхового рынка (в І квартале 2017 году - 34,781,4 млрд грн). При этом на страховщиков с иностранным капиталом приходится львиная доля наиболее ликвидных и прибыльных активов, например, в ОВГЗ - 93,3% и в депозитах банков - 74,1%.

По мнению А.Зелетова, одним из слабых мест инвестиционной привлекательности страхового рынка Украины является устаревшее валютное регулирование. Однако поправки к законопроекту №8152 от 19 марта 2018 года "О валюте", подготовленные ко второму чтению, позволят законодательно закрепить принципы прозрачной валютной политики Украины, урегулировать валютный рынок, создав благоприятный инвестиционный климат на страховом рынке и в частности на рынке страхования жизни.