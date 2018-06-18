Экономика

13:49 18.06.2018

Новый порядок использования дронов ограничивает работу корпоративного сектора - первый замглавы Минагропрода

2 мин читать
Новый порядок использования дронов ограничивает работу корпоративного сектора - первый замглавы Минагропрода

Временный порядок использования воздушного пространства Украины, который вводит ограничения на использование беспилотников, не учитывает интересы корпоративного сектора, а юридический статус документа требует уточнения, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

"Юридический статус Временного порядка требует уточнения. Поскольку новые правила затрагивают интересы третьих лиц и имеют признаки регуляции, они должны быть соответственно согласованы. Похоже, что этого сделано не было и, как результат, документ совершенно не учел использования дронов в корпоративном секторе, представителям которого сейчас, в начале жатвы, то есть в самое неблагоприятное время, необходимо вносить изменения в бизнес-процессы", - написал он на своей Facebook-станице.

Как отметил М.Мартынюк, Минагропрод будет наблюдать за юридической чистотой процесса и намерен отстаивать интересы отрасли, поскольку дроны, как средство производства, активно используются в растениеводстве и геодезии.

Он также добавил, что возникают практические вопросы о возможности выполнения новых стандартов, в частности относительно заблаговременного информирования.

"На полеты очень влияют погодные условия - участники рынка уже говорят о том, что им придется подавать заявки на несколько дат одновременно, чтобы застраховаться на случай нелетной погоды. Сможет ли оператор проработать все эти запросы? Есть сомнения. Именно для того, чтобы избежать проблем при имплементации, на этапе разработки любых нововведений нелишне спрашивать мнение тех, кто их должен выполнять", - подчеркнул первый замминистра.

По словам М.Мартынюка, документ пытается регулировать текущий статус-кво в отрасли, а для высокотехнологичных отраслей это провальный путь.

"Эти правила устарели уже в момент написания, они фактически регулируют прошлое. Подход к регулированию должна учитывать динамику использования устройств с возможностью автономной навигации и самостоятельных полетов и предполагать, что их роль будет увеличиваться, доля рынка расти, а технологии развиваться", - написал он.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня 2018 года вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства. Он коснулся, в частности, и порядка использования дронов весом до 2 кг. Согласно правилам, дронам теперь нельзя подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, то заявку следует подавать не позднее 10 дней до полета.

При этом представители СМИ, юристы и владельцы беспилотников заявляли, что считают введенный порядок неконституционным.

В свою очередь Государственная авиационная служба допускает возможность пересмотра установленных ограничений на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 кг, в том числе рядом с местами массового скопления людей (без предварительного получения разрешения на полеты).

Теги: #бпла #дроны #минагропрод
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минагропрод намерен внедрить новую систему агрострахования в Украине

"Украэрорух" заинтересован в технологиях идентификации дронов

Агрохолдинг "Мрия" купил беспилотник за 500 тыс. грн

Дроны могут внести в список дотационной сельхозтехники

Малайзия проявляет интерес к закупкам украинских ПТРК, БПЛА, автотехники, самолетов

ЕБА призывает Минагропрод и Гослесагентство обжаловать решение Окружного админсуда Киева об отмене положений об аукционах по продаже древесины

Украина начала сев яровых культур

"Спецтехноэкспорт" представляет перспективные украинские на специализированной UMEX-2018 в ОАЭ

Vodafone тестує систему контролю дронів за допомогою мобільної мережі компанії

Дронами пользуются лишь 10% агрокомпаний Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК за 5 мес. увеличил отпуск электроэнергии на 12,1%

Благодаря децентрализации доля местных налогов и сборов в доходах местных бюджетов по итогам года составит 30% - Порошенко

Верховный Суд признал законным решение АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" почти на 13 млн грн

"ОККО Агротрейд" профинансировал агропроизводителей почти на 1 млрд грн

Украина успешно прошла аудит IMO

Глава Audi Штадлер задержан по делу о "дизельгейте"

Засуха охватила около 25% территории Украины - Укргидрометцентр

Работники шахты "Горная" намерены пикетировать ВР из-за задолженности по зарплате - Волынец

"Укргазвыдобування" и немецкая BASF подписали трехлетний контракт на поставку присадок для топлива Shebel

Китайская Seraphim поставит солнечные панели на 246 МВт для электростанции ДТЭК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА