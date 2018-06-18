Новый порядок использования дронов ограничивает работу корпоративного сектора - первый замглавы Минагропрода

Временный порядок использования воздушного пространства Украины, который вводит ограничения на использование беспилотников, не учитывает интересы корпоративного сектора, а юридический статус документа требует уточнения, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

"Юридический статус Временного порядка требует уточнения. Поскольку новые правила затрагивают интересы третьих лиц и имеют признаки регуляции, они должны быть соответственно согласованы. Похоже, что этого сделано не было и, как результат, документ совершенно не учел использования дронов в корпоративном секторе, представителям которого сейчас, в начале жатвы, то есть в самое неблагоприятное время, необходимо вносить изменения в бизнес-процессы", - написал он на своей Facebook-станице.

Как отметил М.Мартынюк, Минагропрод будет наблюдать за юридической чистотой процесса и намерен отстаивать интересы отрасли, поскольку дроны, как средство производства, активно используются в растениеводстве и геодезии.

Он также добавил, что возникают практические вопросы о возможности выполнения новых стандартов, в частности относительно заблаговременного информирования.

"На полеты очень влияют погодные условия - участники рынка уже говорят о том, что им придется подавать заявки на несколько дат одновременно, чтобы застраховаться на случай нелетной погоды. Сможет ли оператор проработать все эти запросы? Есть сомнения. Именно для того, чтобы избежать проблем при имплементации, на этапе разработки любых нововведений нелишне спрашивать мнение тех, кто их должен выполнять", - подчеркнул первый замминистра.

По словам М.Мартынюка, документ пытается регулировать текущий статус-кво в отрасли, а для высокотехнологичных отраслей это провальный путь.

"Эти правила устарели уже в момент написания, они фактически регулируют прошлое. Подход к регулированию должна учитывать динамику использования устройств с возможностью автономной навигации и самостоятельных полетов и предполагать, что их роль будет увеличиваться, доля рынка расти, а технологии развиваться", - написал он.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня 2018 года вступил в силу Временный порядок использования воздушного пространства. Он коснулся, в частности, и порядка использования дронов весом до 2 кг. Согласно правилам, дронам теперь нельзя подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями, частными усадьбами, а если это необходимо, то заявку следует подавать не позднее 10 дней до полета.

При этом представители СМИ, юристы и владельцы беспилотников заявляли, что считают введенный порядок неконституционным.

В свою очередь Государственная авиационная служба допускает возможность пересмотра установленных ограничений на полеты дистанционно пилотируемых воздушных судов весом до 2 кг, в том числе рядом с местами массового скопления людей (без предварительного получения разрешения на полеты).