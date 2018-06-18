Благодаря децентрализации доля местных налогов и сборов в доходах местных бюджетов по итогам года составит 30% - Порошенко

Доля местных налогов и сборов в доходах местных бюджетов по результатам 2018 года будет, согласно составленным прогнозам, составлять 30%, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", выступая на ХIV Украинском муниципальном форуме в Киеве в понедельник, П.Порошенко отметил, что одним из достижений децентрализации является то, что доля местных бюджетов с трансфертами в сведенном бюджете страны по результатам текущего года будет составлять 51,5%.

"Есть еще один индикатор: в этом году часть местных налогов и сборов в собственных доходах местных бюджетов будет составлять по прогнозу 30%", - заявил он.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что средства, которые находятся в местных бюджетах, должны использоваться эффективно.