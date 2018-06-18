Верховный Суд признал законным решение АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" почти на 13 млн грн

Верховный Суд Украины в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда решением от 30 мая 2018 года признал правомерность решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 24 января 2017 года (№13-р) в деле против международного аэропорта "Борисполь" (Киев), сообщила пресс-служба комитета.

Согласно решению АМКУ, действия аэропорта являются злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением, которое заключалось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании "Интеравиа", а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

За совершение этих нарушений АМКУ наложил на аэропорт "Борисполь" штраф в размере 12,78 млн грн.

"Верховный Суд признал недействительным решение комитета относительно обязания аэропорта "Борисполь" разграничить счета на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой. Но в остальной части иска аэропорта "Борисполь" о признании недействительным решения АМКУ было отказано", - отмечается в сообщении.

В АМКУ подчеркивают, что таким образом Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта.

Как сообщалось, год назад АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта.

Аэропорт обвинялся в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на его территории, заключавшихся в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении во время согласования внутренней документации ООО "Интеравиа", необходимой для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности.

Кроме того, было предъявлено обвинение в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Аэропорт, в свою очередь, тогда же сообщил, что инициирует рассмотрение спорных вопросов о целесообразности начисления и размера наложенного комитетом штрафа в порядке хозяйственного судопроизводства.

"Руководство аэропорта считает необоснованным подход АМКУ к признанию признаков монополии структурного подразделения аэропорта на рынке специализированных услуг по наземному обслуживанию. Начиная с 2014 года, аэропорт оптимизирует работу службы наземного обслуживания путем постепенного сокращения численности штата и оптимизации процессов. Однако решение АМКУ актуализирует вопрос о срочной реорганизации данной службы и вывода ее на собственный коммерческий счет с запретом субсидирования", - констатировал тогда "Борисполь".

Он также заявлял о планах передать непрофильную деятельность на рынок, однако при этом отмечал, что существенные сдвиги невозможны из-за отсутствия единых правил, в том числе в отношении услуг по наземному обслуживанию в аэропортах.

Позже стало известно, что Хозяйственный суд Киева 4 июля 2017 года отказал в удовлетворении иска "Борисполя" к АМКУ.

Киевский апелляционный хозяйственный суд 15 января 2018 года отклонил апелляцию аэропорта "Борисполь" на решение о штрафе со стороны АМКУ на сумму около 13 млн грн.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.