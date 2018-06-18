Экономика

13:18 18.06.2018

"ОККО Агротрейд" профинансировал агропроизводителей почти на 1 млрд грн

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"ОККО Агротрейд" профинансировал агропроизводителей почти на 1 млрд грн

Компания "ОККО-Агротрейд", зернотрейдинговое подразделение холдинга OККО Group, в 2018/2019 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) нарастила объемы финансирования сельскохозяйственных производителей в рамках форвардной программы в два раза - до 1 млрд грн.

Согласно пресс-релизу компании, финансирование предоставлялись как непосредственно денежными средствами, так и товарными поставками минеральных удобрений и топлива.

"В прошлом году мы обеспечивали наших партнеров только топливом и минеральными удобрениями, а в этом сезоне предложили денежные средства. В то же время мы существенно упростили договорную процедуру и сократили время на рассмотрение запросов клиентов – предварительное решение о сотрудничестве может быть принято в течение одного дня, окончательное – на протяжении пяти", - отметил генеральный директор "ОККО Агротрейд" Александр Николенко, слова которого приводятся в сообщении.

"ОККО Агротрейд" – новое бизнес-направление OKKO Group, основанное в 2016 году с целью обеспечения фермеров топливом, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, семенным материалом и финансовыми ресурсами.

Как отмечается, форвардная программа "ОККО Агротрейд" предусматривает, что за полученные ресурсы агропроизводители рассчитываются продукцией будущего урожая. Соответствующие договоренности оформляются аграрной распиской или договором залога. Полученную в результате такого сотрудничества сельскохозяйственную продукцию "ОККО Агротрейд" планирует сбывать преимущественно на экспорт.

OKKO Group – всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз"). В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга является Европейский банк реконструкции и развития, GoldmanSachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis AssetManagers, LLP и др.

Теги: #окко_агротрейд #сельхозпроизводители
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