Экономика

12:26 18.06.2018

Засуха охватила около 25% территории Украины - Укргидрометцентр

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Засуха охватила около 25% территории Украины - Укргидрометцентр

Засуха наблюдается на 25% территории Украины, в основном в юго-восточной части Украины, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Засуха охватила юго-восточную часть Украины. Больше всего она зацепила Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области. Дожди были очень неравномерные. Можно говорить, что сильная засуха наблюдается на 25% территории Украины", - сказала она.

По словам Т.Адаменко, прогноз по изменениям урожая зерновых в Украине Укргидрометцентр сможет обнародовать к концу июня.

Как сообщалось со ссылкой на данные Всеукраинской аграрной рады, засуха в южных, центральных и восточных областях Украины может привести к потере порядка 50% урожая зерновых.

Теги: #засуха #укргидрометцентр
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