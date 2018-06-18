Работники шахты "Горная" намерены пикетировать ВР из-за задолженности по зарплате - Волынец

Работники шахты "Горная" (Луганская обл.) намерены пикетировать Верховную Раду из-за задолженности перед ними по выплате зарплаты, сообщил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец.

"Шахтеры "Горной" завтра выезжают в Киев, чтобы пикетировать Верховную Раду, ведь задолженность по заработной плате на ГП "Первомайскуголь" составляет 111 млн грн", - написал он на своей Facebook-странице в воскресенье.

Как сообщалось, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что долг по заработной плате на государственных шахтах страны составляет 350 млн грн, для его погашения необходимо увеличить дотации из госбюджета.