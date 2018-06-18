Экономика

11:55 18.06.2018

Китайская Seraphim поставит солнечные панели на 246 МВт для электростанции ДТЭК

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Китайская Seraphim поставит солнечные панели на 246 МВт для электростанции ДТЭК

 Китайская Jiangsu Seraphim Solar System выиграла тендер на поставку солнечных панелей общей мощностью 246 МВт для строительства солнечной электростанции ДТЭК в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба китайской компании.

EPC-контрактором в рамках проекта строительства данной СЭС является китайская China Machinery Engineering Corporation.

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Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко оценил стоимость проекта в EUR230 млн. По его словам, строительство станции планируется завершить до конца текущего года и с марта 2019-го начать отпуск в энергосистему Украины.

Для обеспечения присоединения солнечной электростанции в Никополе (ООО "Солар-Фарм-1") НЭК "Укрэнерго" планирует реконструировать ОРУ-150 кВ ПС 330 кВ "Никопольская", объявив соответствующий тендер ожидаемой стоимостью до 20,833 млн грн.

Как сообщалось, ДТЭК в 2017 году ввел в эксплуатацию свою первую Трифановскую СЭС мощностью 10 МВт в Херсонской области.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #тендер #китай #дтэк #виэ
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