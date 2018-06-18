Экономика

11:12 18.06.2018

АВК приостановил поставки в адрес немецкой Dovgan из-за инцидента с Matroschka

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АВК приостановил поставки в адрес немецкой Dovgan из-за инцидента с Matroschka

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине "АВК Конфекшинэри" (Киев) приостановил поставки немецкой продукции Dovgan GmbH из-за продажи украинских конфет в Германии с рекламой ЧМ-2018.

"С немецкой фирмой Dovgan GmbH, которая реализует продукцию под брендом Matroschka преимущественно на территории Германии и других стран Евросоюза, АВК сотрудничает на протяжении многих лет на условиях Private Label. Согласно договоренностям, немецким партнерам были поставлены конфеты компании", - сообщается в официальном заявлении компании.

Согласно информации, дизайн тубуса конфет не является разработкой компании АВК, макет создается партнерами, исходя из собственных соображений.

"По условиям контракта, немецкая фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решения по оформлению упаковок", - отметили в АВК.

Кроме того, фирма Dovgan GmbH, заключая следующие контракты с торговыми сетями Германии, не сообщает АВК об их условиях.

"Мы разделяем мнение общественности и возмущение в социальных сетях, возникшие в результате сложившейся ситуации. На сегодняшний день любые поставки продукции в немецкой фирмы Dovgan GmbH приостановлены. Кроме того, средства, вырученные от реализации данной партии сладостей, будут направлены на благотворительность и поддержку социальных программ в Украине", - сообщили в АВК.

Ранее DW обнародовало видео в Facebook с информацией о том, что в Германии фирма Dovgan GmbH продает конфеты украинской компании "АВК", на которых размещена реклама ЧМ-2018 в России.

ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев) производит продукцию на кондитерской фабрике в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утерян.

"АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли. Выпускает продукцию под ТМ "Королевский Шедевр", "Королевский Шарм" "Мажор", "Бам-Бук", "Труфель", "Труфалье", Kresko и др.

В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi.

Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.

© 1992-2018, Интерфакс-Украина. Все права защищены. Условия использования информации

Теги: #германия #реклама #чм_2018 #авк #продукция #футбол
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