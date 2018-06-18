Экономика

10:38 18.06.2018

Южно-Украинская АЭС подключила блок №2 к энергосистеме после завершения ремонта

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Южно-Украинская АЭС подключила блок №2 к энергосистеме после завершения ремонта

 Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) 18 июня в 06:04 подключила второй блок к энергосистеме страны после выполнения ревизии подшипника №12 и балансировки турбоагрегата, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Блок был отключен от энергосети для выполнения ревизии 14 июня в 18:02 согласно поданной заявке.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находится 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС – 193 сутки среднего планового ремонта, на блоке №4 Запорожской АЭС – 100 сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 73 сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 36 сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #юуаэс #подключение #ремонт
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