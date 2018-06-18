Экономика

10:35 18.06.2018

Большинство пассажиров Киевского метро уже не пользуются жетонами – метрополитен

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Большинство пассажиров Киевского метро уже не пользуются жетонами – метрополитен

 Более двух третей пассажиров Киевского метрополитена уже не пользуются жетонами для прохода через турникеты на станциях, перейдя на безконтактные, банковские карточки и мобильные приложения, позволяющие произвести оплату непосредственно на желтом турникете.

"Почти 70% пассажиров подземки уже не пользуются жетонами", - сообщили в пресс-службе столичного метро на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

По информации пресс-службы, в оплате проезда преобладают: "1) Карточка метро. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн. После использования поездок карту можно сдать в кассу и вернуть залоговую стоимость. 2) Банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, позволяющие произвести оплату непосредственно на желтом турникете. 3) Карточка киевлянина, как льготный социальный инструмент".

Теги: #киев #жертвы #метро #транспорт
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