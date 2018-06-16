Экономика

09:40 16.06.2018

Аграрии Одесской области начали уборку ранних зерновых

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Аграрии Одесской области начали уборку ранних зерновых

Аграрии южных районов Одесской области начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной государственной администрации (ОГА), в текущем году общая площадь посадки этих культур составляет более 1 млн га.

В ОГА считают, что непосредственно жатва должна пройти в течение двух недель, чтобы предупредить потери зерна.

"Нынешняя зима выдалась довольно мягкой по температурному режиму. Благодаря этому, почти все, что было посеяно с осени, перезимовало… По урожайности и результатам жатвы пока рано делать расчеты из-за сложных погодных условий весной. Кроме того, традиционно существует необходимость в дополнительных зерноуборочных комбайнах", - отметил начальник управления аграрной политики Одесской обладминистрации Иван Петров.

При этом сами аграрии говорят, что урожай зерновых и зернобобовых культур в нынешнем году будет меньше обычного из-за резкого потепления и засухи весной.

Теги: #зерно #одесская_область #уборка_зерновых
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