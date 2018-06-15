Экономика

22:20 15.06.2018

"Николаевский судостроительный" увеличил уставный капитал и начал выплату долгов по зарплате

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Глава Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Савченко сообщил об увеличении уставного капитала предприятия "Николаевский судостроительный завод" с целью погашения задолженности по зарплате его сотрудникам.

"Сегодня у нас есть увеличенный уставный капитал предприятия "Николаевский судостроительный завод" (завод им.61-го коммунара). И это, в свою очередь, даст возможность полностью погасить задолженность по заработной плате. Сегодня же прошел первый платеж в размере 3,1 млн грн, которые люди уже получили на свои зарплатные карты", - написал А.Савченко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

При этом он поблагодарил за соответствующее решение президента Украины Петр Порошенко, который, по его словам, "сознательно взял на себя ответственность и помог решить проблему с задолженностью".

"Надеюсь, что общественность Николаевщины, сотрудники 61-го завода поймут и осознают - произойдет не только расчет с задолженностью по зарплате, но и другие сверхважные действия, которые помогут предприятию возобновить свою деятельность", - добавил А.Савченко.

Как сообщалось, 30 марта сего года А.Савченко подал П.Порошенко свое заявление о сложении полномочий на период расследования в уголовного дела о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина, совершенного 18 марта.

В СМИ была обнародована переписка В.Волошина, в которой тот говорит о давлении на него со стороны А.Савченко, о желании покинуть аэропорт и о том, что в последнее время его не оставляют суицидальные мысли. Однако А.Савченко опроверг это и заявил, что ждет официальной позиции от компетентных органов.

Теги: #судостроение #николаев #савченко
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