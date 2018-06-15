"Филип Моррис Украина" в сентябре намерен запустить твердотопливный котел за 63 млн грн

ЧАО "Филип Моррис Украина" (ФМУ), одна из крупнейших табачных компаний Украины, планирует завершить строительство твердотопливного котла в сентябре 2018 года и таким образом перевести свою фабрику с газа на твердое топливо.

Как сообщил заместитель генерального директора ФМУ Игорь Крошко, инвестиции в строительство составляют около 63 млн грн.

"В качестве топлива могут быть использованы любые виды гранулированного биотоплива, что позволит в разы уменьшить выбросы парниковых газов. Производительность котла - 6 тонн пара в час. Мощность - 3,8 МВт. Новая котельная будет полностью покрывать потребности фабрики в паре", - отметили в компании.

Экономия при переходе от газа на возобновляемые источники энергии, по данным ФМУ, составит около 15 млн грн в год.

Как отметил И.Крошко, также планируется строительство дополнительных складов для хранения нетабачных материалов.

В 2017 году инвестиции в фабрику превысили $11 млн (расширение производственных мощностей, модернизация складских помещений, запуск инновационных продуктов и новых форматов - для экспорта и внутренних рынков). При этом общий объем инвестиций в производственные мощности за время работы аффилированных компаний Филип Моррис Интернешнл (ФМИ) в Украине составил $348 млн.

ФМИ - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 40 фабриках и продает их в 180 странах.

В Украине аффилированные компании ФМИ работают более 20 лет. Производят продукцию на фабрике в Харьковской области.