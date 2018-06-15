Экономика

18:56 15.06.2018

Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель

2 мин читать
Нефть падает в пятницу и завершает неделю в минусе, Brent рухнула до $73,33 за баррель

Нефть эталонных марок падает в цене в пятницу на опасениях активных разногласий между Саудовской Аравией и Россией с одной стороны и другими странами ОПЕК+ с другой.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:38 КВ упала на $2,61 (3,44%) - до $73,33 за баррель.

Стоимость WTI с поставкой в июле на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени уменьшилась на $2,05 (3,06%) - до $64,84 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 4,1%, тогда как котировка WTI снизилась на 1,4%.

Встреча ОПЕК+ в Вене состоится на следующей неделе, и аналитики полагают, что представители Саудовской Аравии и России, поддерживающих увеличение нефтедобычи, встретят отпор со стороны других стран.

"Россия настаивает на более сильном повышении добычи, чем мы ожидали, и в ОПЕК наметился разлад, - говорит партнер Again Capital Джон Килдафф. - Саудиты пытаются смягчить противоречия, но следующая неделя будет очень волатильной и наполненной рисками".

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил, что считает неизбежным решение о постепенном наращивании нефтедобычи ОПЕК по итогам заседания 22 июня. Вместе с тем Венесуэла, Ирак и Иран выступают против такого повышения поставок, опасаясь, что оно приведет к снижению цен, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, Россия выступает за увеличение совокупной добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки - ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) дало прогноз, согласно которому именно такой объем нефти уйдет с мирового рынка из-за сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы. Саудовская Аравия предпочитает видеть повышение на 500 тыс. - 1 млн б/с.

Теги: #торги #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Министры стран ОПЕК+ 23 июня обсудят возможное перераспределение квот и принципы дальнейшего взаимодействия

Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в пятницу

Украина и Азербайджан обсудили поставку нефти Azeri Light на украинские и европейские НПЗ

Нефть Brent стабилизировалась ниже $76 за баррель

Нефть возобновила снижение на фоне разногласий в ОПЕК, Brent опустилась до $76,55 за баррель

Нефть перешла к росту на данных о запасах в США

Страны ОПЕК в мае выполнила сделку ОПЕК+ на 158%, не-ОПЕК - на 60%

Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018г из США на 70 тыс. б/с

Фондовые индексы Украины в понедельник изменились разнонаправленно

ПОСЛЕДНЕЕ

США отменят антидемпинговую пошлину на поставки из Украины твердой аммиачной селитры

Запасы никеля на Шанхайской фьючерсной бирже продолжают сокращаться

Рынок акций Украины завершил торговую неделю в "зеленой зоне"

Запасы алюминия в Японии в мае выросли второй день подряд

Украинско-немецкая "Автострада" открыла асфальтобетонный завод в Винницкой области

Доля афроамериканцев в штате JPMorgan сократилась шестой год подряд

Гривня на межбанке в пятницу потеряла к доллару США еще 10 коп.

"Киевтеплоэнерго" просит суд признать подписанным договор с "Нафтогазом"

Шефчович 22 июня выступит на конференции в Брюсселе по реформе украинского рынка электроэнергии

Суд восстановил действие втрое большей нормы потребления газа для населения без счетчиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА