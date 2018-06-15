Запасы никеля на Шанхайской фьючерсной бирже продолжают сокращаться

Запасы никеля, отслеживаемые Шанхайской фьючерсной биржей (SHFE), на этой неделе продолжили падение, которое не прекращается с января, и обновили минимум с ноября 2015 года.

По данным торговой площадки, в пятницу резервы металла составляли 29,12 тыс. тонн, уменьшившись за неделю на 1,515 тыс. тонн (на 5%).

Между тем запасы цинка увеличились вторую неделю подряд после сокращения по итогам десяти предыдущих недель. Их объем в пятницу составлял 96,957 тыс. тонн, увеличившись за минувшую неделю на 6,841 тыс. тонн (7,6%).

Резервы свинца выросли на 6%, достигнув 10,795 тыс. тонн. Показатель неделей ранее (10,184 тыс. тонн) был минимальным с февраля 2016 года.

Объем запасов алюминия уменьшился пятую неделю подряд - на 1%, до 957,646 тыс. тонн.

Резервы меди сократились на 1,2% - до 253,017 тыс. тонн, в то время как олова - повысились на 5,8%, до 8,175 тыс. тонн.

При этом объем резервов золота на SHFE за неделю увеличился на 180 килограмм и достиг 2,382 тонны, серебра - на 0,4%, до 1 млн 355,794 тыс. килограмм.