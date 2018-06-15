Рынок акций Украины завершил торговую неделю в "зеленой зоне"

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,04% - до 1620,5 пункта, индекс ПФТС – на 1,86%, до 462,81 пункта.

Объем торгов на УБ составил 10,7 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 192,3 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

тройку лидеров роста среди индексных акций УБ составили бумаги Райффайзен Банка Аваль (+6,73%), "Турбоатома" (+3,21%) и "Донбассэнерго" (+2,63%).

Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-2,27%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+3,33%) и "Центрэнерго" (+0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв упал на 1,03% - до 471,15 пункта при объеме торгов 2,7 млн злотых (19,3 млн грн).

Среди индексных акций дешевели бумаги "Кернела" (-1,39%), "Астарты" (-1,2%) и агрохолдинга ИМК (-0,79%).

В "зеленой зоне" торговались акции KSG Agro (+3,96%), "Милкиленда" (+1,67%) и "Агротона" (+1,05%).