Доля афроамериканцев в штате JPMorgan сократилась шестой год подряд

Доля афроамериканских сотрудников в штате американского подразделения банка JPMorgan Chase в 2017 году сократилась по итогам шестого года подряд, следует из пресс-релиза банка.

Показатель снизился до 13,4%, тогда как в 2011 году он составлял 16%.

При этом черных сотрудников в JPMorgan больше, чем у основных конкурентов с Уолл-стрит: например, в Citigroup соотношение составляет примерно 1 к 10 против 1 к 6 в 2009 году.

Ранее сообщалось, что JPMorgan запустил программу "Advancing Black Leaders" ("продвигая черных лидеров"), благодаря которой число управляющих директоров-афроамериканцев в банке выросло до 97 с 83 годом ранее.