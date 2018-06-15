Экономика

17:58 15.06.2018

Гривня на межбанке в пятницу потеряла к доллару США еще 10 коп.

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Гривня на межбанке в пятницу потеряла к доллару США еще 10 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу снизился до 26,345 грн/$1 с 26,245 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,33-26,36 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,3155 грн/$1 с 26,2197 грн/$1. Торговый оборот составил $459,98 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $327,76 млн.

Теги: #курс #гривня
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