Суд восстановил действие втрое большей нормы потребления газа для населения без счетчиков

Окружной административный суд Киева 30 мая восстановил действие втрое большей нормы потребления газа при отсутствии счетчика - граждане, использующие только газовую плиту, должны платить за 9,8 куб. м вместо 3,3 куб. м.

Согласно решению суда, обнародованному в Едином госреестре, отменено постановление Кабмина №203 от 23 марта 2016 года, которым и регламентировались нормы потребления газа, действующие последние два года.

В то же время судом восстановлено постановление Кабмина №619 от 8 июня 1996 года (в первичном виде, все поправки к этому постановлению считаются неактуальными).

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

С учетом судебного вердикта, норматив потребления газа для домохозяйств, использующих только газовою плиту при наличии центрального горячего водоснабжения равен 9,8 куб. м/мес. на одного человека (вместо 3,3 куб. м.); для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП – 18,3 куб. м. (вместо 5,4 куб.м.), а с плитой и водонагревателем – 23,6 куб.м. (вместо 10,5 куб.м.).

Окружной админсуд Киева в качестве причины отмены постановления Кабмина №203 указывает ряд нарушений, допущенных при его принятии. В частности, постановление №203 не было включено в годовой план подготовки регуляторных актов Кабмином – таким образом, не была обеспечена надлежащая прогнозируемость и последовательность регуляторной деятельности. Кроме того суд обратил внимание на то, что Министерство энергетики и угольной промішленности при подготовке документа не обнародовало надлежащий анализ его влияния, а также информацию, необходимую для подачи замечаний и предложений к нему со стороны физических и юридических лиц. Также, по данным суда, проект соответствующего постановления отказалась согласовать Государственная регуляторная служба Украины.

Правительство может обжаловать решение Окружного админсуда Киева в высшей инстанции.

Как сообщалось, с иском об отмене правительственного постановления №203 в суд обратилось ПАО "Хмельницкгаз".