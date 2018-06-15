НБУ попросит банки ускорить назначение независимых директоров набсоветов

Большинство украинских банков выполнило нормы принятого в конце 2017 года закона о назначении как минимум трех независимых членов наблюдательного совета, однако остается ряд финучреждений, в которых избрание такого количества директоров не прошло, сообщил директор департамента лицензирования Национального банка Украины (НБУ) Александр Бевз.

"Банки прочитали закон, что у них есть время до 6 января 2019 года, когда вступают в силу все его нормы. У нас иное понимание. Будем коммуницировать с банками". – сказал он на Пятом Международном форуме корпоративных секретарей в Киеве в пятницу.

По словам А.Бевза, еще одной проблемой в выполнении этой нормы закона является необходимость найти как минимум 246 квалифицированных независимых членов набсовета.

"Это сложная задача", - констатировал представитель Нацбанка.

По его словам, для ее решения регулятор совместно с Профессиональной ассоциацией корпоративного управления осенью этого года организует школу независимых директоров.

Как отметил А.Бевз, появление в банковской среде независимых директоров необходимо не столько ради защиты миноритарных акционеров, так как примерно в 75 банках из 82 есть мажоритарный собственник с долей более 95%, а для улучшения корпоративного управления и надежности системы.

"Сам собственник в этом нуждается", - подчеркнул представитель НБУ.

Он добавил, что из трех групп банков лучше всего дела обстоят в банках со 100%-ным иностранным капиталом, являющихся членами иностранных групп.

По словам А.Бевза, в госбанках до сих пор отсутствуют набсоветы (в Ощадбанке и Укрэксимбанке), тогда как ПриватБанк показывает один из лучших примеров корпоративного управления.

Он отметил, что в третьей группе - банки, суммарная доля активов которых составляет всего 11%, но основная работа проводится как раз с ними.

Как сообщалось, закон №2210 "Об упрощении ведения бизнеса и привлечении инвестиций эмитентами ценных бумаг" обязывает банки сформировать наблюдательные советы, в которых как минимум треть или как минимум три члена будут независимыми.

Закон вступил в силу 6 января 2018 года.