Экономика

17:34 15.06.2018

"Украинская биржа" приостанавливает торговлю ценными бумагами в режиме безадресных заявок

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"Украинская биржа" приостанавливает торговлю ценными бумагами в режиме безадресных заявок

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) с 18 июня приостанавливает торговлю в режиме безадресных заявок всеми ценными бумагами, сообщается на веб-сайте фондовой площадки.

УБ уточняет, что в настоящее время в биржевом списке находятся акции 92 эмитентов, 245 выпусков облигаций и 28 выпусков инвестиционных сертификатов. Кроме того, на срочном рынке обращаются 22 фьючерсных контракта.

"Открытые позиции по срочным контрактам, дата исполнения которых наступает после 15 июня 2018 года, будут досрочно выполнены в ходе вечернего клиринга 15 июня на условиях, которые были обнародованы ранее", - указано в сообщении.

Соответствующее решение принято Биржевым советом УБ ввиду отсутствия ответа от государственных органов на просьбу отменить или отсрочить на год санкции в части использования биржевых торговых систем, произведенных ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" (МБ, РФ).

Биржа готова возобновить полноценную торговлю, как только получит информацию об отсрочке введения санкций.

Кроме того, УБ сообщила, что тендер по выбору нового ПО продолжается, и он займет некоторое время. Биржевой совет на текущем этапе не может оценить, сколько времени займет переход на новое ПО.

Как сообщалось, "Московская биржа" включена в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Помимо блокировки активов и ограничения торговых операций, они предполагают также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Среди введенных ограничений для МБ – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Санкции введены сроком на три года.

"Московская биржа" ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах – ПФТС и "Украинская биржа", а программное обеспечение (ПО) "МосБиржи" выступало основой для ПО УБ.

"Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – высказывали опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от "МосБиржи".

В пресс-службе ПФТС агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что биржа использует программное обеспечение торговой системы X-STREAM. "Обладателем исключительных прав на программное обеспечение X-STREAM выступает OMX Technology (основана в Стокгольме, Швеция), которая в настоящее время является дочерней компанией международного биржевого холдинга NASDAQ OMX, главный офис которого расположен в Нью-Йорк, США", – подчеркнули в ПФТС.

"Украинская биржа", в свою очередь, отложила планы по запуску новых фьючерсных контрактов до принятия окончательного решения по замене ПО. Биржа также напомнила, что в начале 2018 года она инициировала и планово реализует внутренний проект по замене ПО.

Теги: #украинская_биржа
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