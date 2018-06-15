Активы страховщиков в инструментах фондового рынка в I кв. сократились на 18,8%

Активы страховых компаний, размещенные в инструменты фондового рынка, по итогам января-марта 2018 года составили 11,326 млрд грн, что на 2,625 млрд грн, или на 18,8%, меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Украины Александр Залетов.

По его словам, в силу регуляторных требований и стагнации национального фондового рынка объем акций и корпоративных облигаций в структуре активов страховых компаний неуклонно сокращается. В первом квартале 2018 года вложения в акции сократились на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, или на 1,746 млрд грн, в корпоративные облигации - на 13,7%, или на 126,5 млн грн.

В то же время, отмечает А.Залетов, продолжается рост инвестирования средств страховщиков в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - на 15,5%, или на 859,9 млн грн. При этом доход от вложений в ОВГЗ за указанный период увеличился на 29%.

"Стабильность гривни и более высокие процентные ставки способствовали росту вложений страховщиков в национальной валюте как в депозиты, так и на текущие счета. Но это не спасло от снижения доходности этой категории активов на 6,8%. Кроме того, на 54,8%, или 150,5 млн грн, возросли инвестиции в экономику страны по направлениям, определенным правительством", - сказал член Нацкомфинуслуг.

По словам А.Залетова, в целом страховые компании за январь-март 2018 года получили доход от финансовой деятельности в размере 502,5 млн грн, что на 5,4% (на 25,8 млн грн) больше, чем за аналогичный период 2017 года. В свою очередь, расходы страховщиков на оплату процентов по банковским кредитам и выпущенным облигациям составили 31,4 млн грн, что на 20,9% (на 5,4 млн грн) больше.

Как отмечает он, если в предыдущее годы доля "мусорных" активов была критической, то в последнее время наблюдается их аллокация в более ликвидные и доходные инструменты. Дальнейшее улучшение качества активов страховых компаний будет зависеть от прохождения процедуры юстирования положения Нацкомфинуслуг об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности.