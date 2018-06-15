Производители стройматериалов просят урегулировать ситуацию с выдачей лицензий на добычу сырья

Производители строительных материалов просят Кабинет министров Украины и профильные службы урегулировать ситуацию с предоставлением специальных разрешений на пользование недрами.

По словам участников ІІІ Строительного конгресса Украины, проходящего в Киеве в пятницу, попытки продлить разрешения на разработку месторождений часто заканчивается формальными отписками от соответствующих органов.

"Основная проблема в том, что мы имеем полный пакет документов, подаем их в Госгеонедра или другие инстанции, а в результате получаем только затягивание процесса или формальные отписки", - пояснил руководитель департамента закупок ПСГ "Ковальская" Сергей Гончаренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, проблемой также является внесение изменений в имеющиеся лицензии.

"Наша компания имеет две действующие лицензии на добычу гранита. Мы за собственные средства сделали доразведку этих месторождений и увеличили их запасы. Мы должны внести изменения в действующую лицензию об увеличении запасов в течение 30 дней – это формальная процедура. В результате, через 30 дней мы получаем отписку: не собралась комиссия, или у вас запятая неправильно стоит", - сказал С.Гончаренко.

Он также добавил, что "Ковальская" более 10 лет безуспешно пытается получить лицензию на добычу песка.

"По песку у нас была лицензия на 2 млн куб. м песка, которую мы исчерпали. С того времени прошло более 10 лет. У нас полный пакет документов, проверена каждая точка и запятая, однако мы получаем формальные отписки", - подчеркнул представитель "Ковальской".

Аналогичные проблемы возникают и у производителей цемента, сообщил глава ассоциации "Укрцемент" Павла Качур.

"(Для производителей цемента – ИФ) существуют проблемы в продлении специального разрешения, внесении изменений в имеющуюся лицензию, а также расширении месторождения. Если по известняку этот вопрос можно решить на сравнительно продолжительный период, то по другим составляющим – это постоянный процесс, и мы бы хотели, чтобы он был четко урегулирован и регламентирован", - прокомментировал П.Качур агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по словам и.о.главы Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра) Олега Кирилюка, главным препятствием в продлении лицензий является отсутствие у компаний оценки влияния добычи сырья на окружающую среду либо неполный пакет документов.

"18 декабря 2017 года вступил в силу закон "Об оценке влияния на окружающую среду". Чтобы продлить лицензию, нужно получить позитивный вывод о влиянии на окружающую среду, или иметь старый вывод об оценке влияния на окружающую среду. Учитывая то, что последние четыре года были моратории на проверки, предприятия уделяли мало внимания экологическому законодательству", - объяснил глава Госгеонедр.

Он добавил, что пакет документов включает подтверждение Государственной фискальной службы об отсутствии задолженности, а также вывод правоохранительных органов об отсутствии финансирования террористов.

"Когда Госгеонедра получают все выводы, они выносят их на рассмотрение комиссии, которая предоставляет спецразрешения", - объяснил О.Кирилюк.

По его словам, процедура получения необходимых выводов и разрешений также включает общественные слушания на территории той громады, где будет проводиться добыча.

"Большинство компаний, даже такие, как "Укргазвыдобування" и "Укрнафта", не были готовы (к изменению процедуры продления лицензии – ИФ). Этот процесс может длиться шесть-семь месяцев. Со времени вступления в силу нового закона только две компании получили позитивный вывод на добычу", - отметил глава Госгеонадр.

В то же время, он опроверг опасения участников Строительного конгресса, что некоторые заводы могут остановиться в связи с отсутствием разрешений на разработку недр.

"Мы пытаемся решить вопросы, с которыми к нам приходят, в максимально сжатые сроки, при условии наличия позитивных выводов. Вероятности, что заводы остановятся, нет", - заверил он.