Важным аспектом в бизнесе является самообразование, стремление к успеху и умение анализировать информацию - гендиректор "Запорожстали"

Генеральный директор Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, Ростислав Шурма, входящий в рейтинг лучших топ-менеджеров страны, акцентирует внимание на необходимости постоянного повышения квалификации, стремлении к успеху и умении анализировать информацию.

Как сказал гендиректор "Запорожстали" молодым предпринимателям и студентам в ходе бизнес-завтрака "Утренний диалог" в пятницу, наличие диплома не является обязательным атрибутом.

"Нет никаких универсальных правил для достижения успеха. Не факт, что придерживаясь чужих советов, вы чего-то добьетесь, но в любых начинаниях важно иметь цель. Например, я с первого класса хотел быть футболистом и прилагал к этому максимум усилий. В старшей школе я осознал, что хочу достигнуть успеха в экономике, а для этого мне необходимо остановиться на какой-то стратегической отрасли", - сказал топ-менеджер, которого цитирует издание "Первый запорожский".

По его словам, свою первую зарплату он получил в компании Procter&Gamble.

"Там платили на тот момент неплохие деньги, но я хотел большего и для этого я пошел на понижение зарплаты в Boston Consulting Group, чтобы в дальнейшем иметь опыт. Второе важное правило – дисциплина и тайм-менеджмент. Нужно учиться управлять своим временем и всегда доводить дело до конечного результата", - уверен Р.Шурма.

По его словам, в бизнесе основополагающую роль играет команда: важно, чтобы даже в самой маленькой компании находились люди, которые работают слаженно и качественно.

"Чтобы добиться чего-то, нужны две вещи: люди и средства. Вам стоит найти приличную работу и откладывать накопленные деньги, которые позже можно инвестировать. С привлечением денег в Украине дела обстоит сложнее и венчурный бизнес особо не развит, но такие проекты есть и нужно их искать. Вторая часть - это люди. Здесь необходимо максимально расширять свой круг общения полезными людьми и поддерживать с ними контакт. Шансы добиться успеха есть у всех", - констатировал гендиректор.

Вместе с тем, руководитель предприятия указал на неблагоприятный инвестиционный климат в Украине. Так, в Европе низкие процентные ставки и доступные кредиты благодаря хорошему инвестиционному климату и нет проблем с ликвидностью, в отличии от наличия качественных проектов. В Украине же напротив, есть много талантливых людей, которые не могут реализовать свои идеи, потому что коммерсанты бояться вкладывать свои деньги в экономику страны, а также имеют проблемы с защитой права собственности.

В то же время, по мнению топ-менеджера, всегда есть ниши, которые можно развивать, главное - приложить собственные усилия.

Р.Шурма - в 21 год он стал финансовым директором регионального подразделения Procter&Gamble, до 25 лет заработал своей первый миллион и стал самым молодым руководителем градообразующего предприятия Запорожья.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.