Экономика

16:00 15.06.2018

Китай пообещал немедленно дать симметричный ответ на американские пошлины

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Китай пообещал немедленно дать симметричный ответ на американские пошлины

Правительство Китая немедленно ответит на введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами, говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства торговли Китая.

Китай не хочет торговой войны, но вынужден принять ответные меры, цитирует агентство Bloomberg текст пресс-релиза.

По мнению представителей министерства, действия США ударят по обеим странам и сведут на нет предыдущие достижения в торговых вопросах.

Ранее Управление торгового представителя США объявило о введении дополнительных пошлин в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. Власти США обосновали такую меру кражей интеллектуальной собственности и кибератаками.

Теги: #пошлины #сша #китай #ответ
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