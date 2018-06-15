Экономика

15:44 15.06.2018

Министры стран ОПЕК+ 23 июня обсудят возможное перераспределение квот и принципы дальнейшего взаимодействия

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Министры стран ОПЕК+ 23 июня обсудят возможное перераспределение квот и принципы дальнейшего взаимодействия

Министры стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, на встрече 23 июня обсудят возможное перераспределение квот.

Кроме того на встрече будут рассматриваться рамочные принципы дальнейшего регулярного и устойчивого взаимодействия между странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Между тем в мае-июне цена на нефть колеблется в районе $75-80 за баррель.

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Теги: #опек #нефть #квоты
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