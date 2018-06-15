Экономика

15:42 15.06.2018

США официально объявили о введении пошлин на товары из КНР

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США официально объявили о введении пошлин на товары из КНР

Власти США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд, говорится в пресс-релизе Управления торгового представителя США.

"Нам необходимо принять решительные меры, чтобы защитить лидерство США в сфере технологий и инноваций от беспрецедентной угрозы, вызванной кражей нашей интеллектуальной собственности Китаем, принудительной передачей американских технологий и кибератаками на наши компьютерные сети", - заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в отношении китайских товаров в конце мая.

Список товаров, которые будут облагаться пошлинами, в-основном содержит продукцию промышленных секторов экономики, которые относятся к программе "Сделано в Китае-2025", включая авиакосмическую отрасль, информационные и телекоммуникационные технологии, робототехнику, промышленное машиностроение, производство новых материалов и автомобилестроение.

Отмечается, что список может быть скорректирован по запросу американских компаний, заинтересованных в импорте определенных китайских товаров.

Теги: #кнр #сша #товары #пошлина
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