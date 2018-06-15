Экономика

15:37 15.06.2018

Садоводы по программе компенсации стоимости саженцев направили заявок на 100 млн грн

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Садоводы по программе компенсации стоимости саженцев направили заявок на 100 млн грн

Садоводы и производители ягод направили заявок на 100 млн грн по программе компенсации 80% стоимости посадочного материала по итогам весенней закладки садов, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В этом году будет заложено новых 4,7 тыс. гектаров новых садов. Но 80% стоимости посадочного материала мы покрываем из бюджета, чтобы развивать это направление быстрее", - сказал он в интервью каналу "112 Украина" в пятницу.

Как указал глава правительства на своей странице в соцсети Facebook , 150 производителей присоединились к программе.

По словам В.Гройсмана, осенью объем заявок прогнозируется на уровне 200 млн грн.

Теги: #саженцы #гройсман #компенсации
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