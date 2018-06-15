Экономика

14:45 15.06.2018

Греция согласовала получение 1 млрд евро в рамках EMS

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Греция согласовала получение 1 млрд евро в рамках EMS

Европейские кредиторы согласовали очередной транш финансовой помощи Греции.

Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам, сообщает Deutsche Welle.

Ранее греческий парламент согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные средства для того, чтобы страна вновь смогла получить полный доступ к финансовым рынкам.

Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда с 2010 года. Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году.

Ожидается, что Греция покинет программу в августе 2018 года.

Теги: #транш #греция #emss
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