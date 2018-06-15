Экономика

14:22 15.06.2018

Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в пятницу

2 мин читать
Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в пятницу

Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в пятницу, инвесторы опасаются бурных споров на встрече участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене на следующей неделе.

При этом контракт на Brent завершает в минусе уже вторую неделю подряд.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 кв 15 июня опустилась на $0,84 (1,11%) - до $75,10 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу уменьшилась на $0,18 (0,27%) - до $66,71 за баррель. Американскую нефть поддерживают новости о самом значительном сокращении товарных запасов топлива с марта текущего года.

С начала недели Brent подешевела на 1,8%, тогда как котировка WTI увеличилась почти на 1,5%. Спред между двумя основными контрактами продолжает сужаться в пятницу.

"Увеличение производства нефти на заседании ОПЕК представляется делом решенным, вопрос лишь в его размерах", - отметил аналитик Commerzbank AG во Франкфурте Карстен Фритш.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает неизбежным решение о постепенном наращивании нефтедобычи ОПЕК по итогам заседания 22 июня.

Вместе с тем Венесуэла, Ирак и Иран выступают против такого повышения поставок, опасаясь, что оно приведет к снижению цен, сообщает агентство Bloomberg.

"Рынок очень ждет, что ОПЕК объявит о сохранении ограничений на добычу нефти до конца года, - полагает старший аналитик Danske Bank Йенс Нэрвиг Педерсен. - После того ограничения будут сняты. Сейчас для ОПЕК важно найти хрупкое равновесие и избежать приступа паники на нефтяном рынке, поскольку нормализация начнется быстрее, чем ожидалось".

В четверг Россия и Саудовская Аравия по итогам встречи министров энергетики договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти. Сотрудничество будет строиться на стремлении к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти. Стороны будут нести общую ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка.

Теги: #нефть #цена
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина и Азербайджан обсудили поставку нефти Azeri Light на украинские и европейские НПЗ

Нефть Brent стабилизировалась ниже $76 за баррель

Нефть возобновила снижение на фоне разногласий в ОПЕК, Brent опустилась до $76,55 за баррель

Нефть перешла к росту на данных о запасах в США

Страны ОПЕК в мае выполнила сделку ОПЕК+ на 158%, не-ОПЕК - на 60%

Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США

ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018г из США на 70 тыс. б/с

Цены на нефть стабилизировались в ходе торгов в понедельник

Цены на лом в ближайшее время будут расти по мере активизации контрактования турецкими потребителями

Нефть слабо дешевеет в ожидании встречи стран ОПЕК+

ПОСЛЕДНЕЕ

США официально объявили о введении пошлин на товары из КНР

Садоводы по программе компенсации стоимости сажанцев направили заявок на 100 млн грн

Доллар снижается в паре с евро после скачка накануне, стабилен к иене

Совет НБУ утвердил Холода замглавы центробанка и Рожкову первым замом

"Укрэнерго" перенесло плановый ремонт ЛЭП 220 кВ "Луганская ТЭС – Лисичанская"

Греция согласовала получение 1 млрд евро в рамках EMS

НБУ запретил TYME с 20 июня обслуживать платежи

Японский рынок акций вырос в пятницу, Китай завершил торги в минусе на опасениях спора с США

Taxify решила перезапуститься в Киеве с локальной командой партнером и выйти в регионы

Представитель SEC поддержал криптовалюты, заявив о бесполезности отнесения их к ценным бумагам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА