Японский рынок акций вырос в пятницу, Китай завершил торги в минусе на опасениях спора с США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу.

Японский рынок вырос вслед за котировками акций фармацевтических компаний и производителей электроники, китайский индекс упал до минимума с сентября 2016 года на информации о том, что президент США Дональд Трамп принципиально одобрил введение дополнительных пошлин на китайские товары на общую сумму примерно в $50 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite упал на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - подскочил на 1,3%.

Банк Японии, завершивший в пятницу очередное двухдневное заседание, сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, как и ожидалось.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

В то же время японский ЦБ снизил оценку инфляции: в июньском заявлении отмечается, что рост основного индекса потребительских цен в Японии в последнее время колебался в диапазоне от 0,5% до 1%. Между тем с января Банк Японии говорил о том, что инфляция держится вблизи 1%.

"Заявления Банка Японии стоит воспринимать с долей сомнения, поскольку у ЦБ просто нет пространства для маневра в плане дальнейшего смягчения политики, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Asymmetric Advisors Pte в Сингапуре Амира Анварзаде. - Мы думаем, что он начнет сворачивать стимулы, поскольку ему придется делать это на фоне растущего международного давления".

Акции японских фармкомпаний Daiichi Sankyo и Eisai подорожали по итогам торгов соответственно на 3,9% и 3%, производителей электроники Murata и TDK - на 7% и 5,7%, Sony - на 1,1%.

Тем временем, котировки бумаг банков снизились: MUFG - на 1,7%, Mizuho Financial - на 0,8%, SMFG - на 0,9%.

Падению китайского рынка в пятницу способствовали данные о том, что США уже в пятницу могут объявить о введении дополнительных пошлин на товары китайского экспорта.

Д.Трамп принял решение о пошлинах в отношении китайских товаров по итогам совещания в четверг со своими советниками и членами администрации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Офис торгового представителя США может объявить о решении в пятницу и затем опубликовать на будущей неделе список товаров, в отношении которых могут быть введены 25%-ные пошлины. Основанием для решения является нарушение китайскими компании прав на интеллектуальную собственность.

"Опасения замедления роста экономики КНР растут на фоне ожиданий введения США дополнительных пошлин на товары китайского экспорта, - отмечает главный исполнительный директор Geo Securities Ltd. в Гонконге Фрэнсис Лун. - Все индикаторы указывают на ослабление экономического подъема".

Бумаги китайской телекоммуникационной компании ZTE продолжили дешеветь в пятницу: их стоимость по итогам торгов в Шанхае упала на 10%, до минимального уровня за 14 месяцев.

Стоимость акций производителя алкоголя Kweichow Moutai Co. опустилась на 1,6%.

Австралийский рынок акций в пятницу показал максимальный подъем за три месяца, следуя за динамикой европейского рынка, который подскочил накануне на итогах заседания европейского ЦБ, говорит аналитик CMC Markets Майкл МакКарти.