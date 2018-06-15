Taxify решила перезапуститься в Киеве с локальной командой партнером и выйти в регионы

Эстонский стартап Taxify, разработавший приложение для заказа автомобилей и впервые вышедший в Украину в сентябре 2016 года, решил перезапустить сервис в Киеве и рассчитывает развиваться в других крупных городах в 2018 году.

"Первый запуск сервиса в Киеве состоялся в 2016 году согласно договору франчайзинга с эстонскими предпринимателями. Теперь компания проведет перезапуск проекта с собственной локальной командой", – говорится в сообщении компании в пятницу.

Согласно ему, также изучаются возможности расширения рынка и работы в других крупных городах Украины.

По мнению генерального директора и сооснователя Taxify Маркуса Виллига, у компании есть огромный потенциал для роста в Украине. Он отметил, что за прошлый год количество поездок, организованных с помощью Taxify, выросло в 10 раз, и сегодня более 10 млн человек и 50 тыс. водителей пользуются сервисом компании более чем в 25 странах.

Для привлечения внимания к перезапуску сервиса, говорится в сообщении, компания предлагает 50% скидку для пассажиров.

Говоря о конкуренции, Taxify также утверждает, что предлагает лучшие отношения водителям.

Как сообщалось, в конце мая этого года стало известно, что Taxify привлек $175 млн в рамках очередного раунда финансирования и был оценен в $1 млрд. Германский автоконцерн Daimler, которому принадлежит бренд Mercedes-Benz, принял участие в финансировании Taxify. В прошлом году в число его инвесторов вошла компания Didi Chuxing - китайский конкурент Uber.

По данным FT, Didi поучаствовала и в этом раунде наряду с европейским фондом венчурного капитала Korelya Capital и Тааветом Хинрикусом - соучредителем другой эстонской технологической компании TransferWise.

Ожидается, что автоконцерн может подключить Taxify к своему приложению о городском транспорте moovel, что увеличит клиентскую базу стартапа сразу на четверть, до 12,5 млн человек.

Taxify была создана в 2013 году. Сейчас компания работает в 40 городах 25 стран в Европе и Африке. За счет привлеченных средств стартап намеревается расширить зону покрытия, добавив к ней десятки городов в ближайшие годы.

Компания ожидает, что совокупная стоимость поездок, заказанных через ее приложение, составит около $1 млрд в этом году. Однако бизнес Taxify во многих городах пока остается убыточным.

В Украине уже работают аналогичные сервисы, в частности международный Uber и местный Uklon.