ФГИ запускает автоматическую электронную проверку оценки недвижимости

Фонд государственного имущества (ФГИ) запускает автоматическую электронную проверку отчетов оценщика недвижимости на соответствие ценовым показателям минимально допустимой стоимости, сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров.

"ФГИ запускает обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и вводит электронный модуль оценки. Теперь каждый отчет оценщика автоматически будет проходить электронную проверку. Заключить фиктивный договор купли-продажи квартиры в центре Киева по 200 тыс. грн не удастся. Налог придется уплатить в соответствии со стоимостью, которая заложена в системе рыночных индикативов", - написал В.Трубаров на своей странице в Facebook.

По его словам, если определенная оценщиком стоимость будет ниже индикатива (минимальной стоимости), то система заблокирует отчет об оценке, и нотариус не сможет оформить договор купли-продажи объекта.

Как отметил глава ФГИ, количество новых отчетов об оценке, внесенных в Единую базу в мае, составило 65 тыс.

"Проверить (отчеты – ИФ) в "ручном режиме" невозможно. С введением электронного модуля все махинации станут невозможными", - заверил В,Трубаров.

По его данным, ежегодные потери государства от действий недобросовестных оценщиков составляют 2-3 млрд грн.