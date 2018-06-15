Экономика

14:04 15.06.2018

ГПЗКУ начала закупку зерна нового урожая

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ГПЗКУ начала закупку зерна нового урожая

ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в рамках спотовой программы начала закупку ранних зерновых культур нового урожая 2018 года.

Согласно сообщению ГПЗКУ, 12 июня были получены первые заявки на закупку ячменя в южном регионе. К концу июня этого года корпорация планирует закупить 20 тыс. тонн ячменя и 20 тыс. тонн пшеницы.

По состоянию на 14 июня законтрактовано около 3 тыс. тонн ячменя.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Теги: #закупка #зерно #урожай #гпзку
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