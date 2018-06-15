Avia Solutions Group купила предприятие в Украине

Avia Solutions Group (ASG), объединяющая группу авиапредприятий литовского капитала и косвенно контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, купила 100% в украинском ООО "Днипротранслогистика", предоставляющем услуги по аренде транспорта.

Согласно сообщению ASG на Варшавской фондовой бирже в пятницу, непосредственным покупателем выступила BAA Simulators UAB, окончательная цена покупки будет сообщена на ближайшей неделе, однако вполне вероятно, что она не будет превышать $4 млн.

Согласно ему, бизнес приобретенного предприятия продолжит развивать другое дочернее предприятие ASG – ООО "Балтик Граунд Сервис ЮА" (Киев), занимающееся заправкой самолетов, в котором ASG принадлежит 50% и контроль над деятельностью.

Согласно госреестру, BAA Simulators уже является собственником 100% "Днипротранслогистика", тогда как ранее оно принадлежало совладельцам "Днипро Агро Групп" Василию Астиону, Евгению Астиону и Михаилу Кошляку. ООО не так давно было перерегистрировано из Днепра в Киев.

Выручка "Днипротранслогистики" в 2015 году выросла в 3,9 раза – до 224,5 млн грн, однако в 2016 году она снизилась впятеро – до 44,2 млн грн, а чиста прибыль в 1,6 млн грн за 2015 год сменилась в 2016 году чистым убытком в 9,5 млн грн.

Согласно балансу, за 2014-2015 год основные средства компании выросли с 0,6 млн грн до 52,1 млн грн, оставшисб на этом уровне и в 2016 году. Данные о балансе и финпоказателях за 2017 год пока отсутствуют.

"Днипротранслогистика" некоторое время управляла крупным парком вагонов "Интерлизинвест", приобретенным за средства ЕБРР, однако затем эта деятельность была прекращена.

Литовское Baltic Ground Services UAB, входящее в ASG, в июле прошлого года также учредило в Украине ООО "ЬГС Транс ЮА" (Киев), однако, согласно годовому отчету холдинга, оно пока не осуществляет деятельности.

Avia Solutions Group принадлежит более 30 компаний во всем мире. В Литве и представительствах в США, Великобритании, Польше, Сербии, Эстонии, России, Таиланде и Индонезии, а также в других подразделениях в Европе и Азии работает около 3 тыс. специалистов.

Выручка дочерних компаний ASG в Украине в 2017 году выросла на 16,8% – до EUR12,75 млн, а в целом доходы холдинга от украинских клиентов за минувший год увеличились на 15,1% – до EUR25,84 млн.

В целом ASG в минувшем году нарастила консолидированный доход на 13,9% – до EUR348,5 млн, тогда как ее чистая прибыль снизилась на 38,3% – до EUR5 млн.